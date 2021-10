Elettra Lamborghini delusa: c’è una cosa che non le va giù (VIDEO) (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Elettra Lamborghini presente all’Expo Dubai ha condiviso i tanti padiglioni presenti. La sua reazione è stata di tremenda delusione, soprattutto su quello italiano. Elettra Lamborghini (Getty Images)Dopo le Maldive, con il festeggiamento dell’anniversario di nozze, Elettra Lamborghini ha voluto partecipare all’Expo 2020 tenuto a Dubai. L’evento è stato rinviato l’anno scorso per colpa della pandemia ed è stato proposto quest’anno. Come di consueto, l’artista, ha voluto condividere la sua esperienza con i propri follower. È sicuramente uno dei momenti più positivi per l’artista italiana. La sua carriera procede a gonfie vele e anche la sua sfera sentimentale viaggia serena e tranquilla. Come detto, ha appena festeggiato l’anniversario di matrimonio con il suo Afrojack ... Leggi su chenews (Di mercoledì 13 ottobre 2021)presente all’Expo Dubai ha condiviso i tanti padiglioni presenti. La sua reazione è stata di tremenda delusione, soprattutto su quello italiano.(Getty Images)Dopo le Maldive, con il festeggiamento dell’anniversario di nozze,ha voluto partecipare all’Expo 2020 tenuto a Dubai. L’evento è stato rinviato l’anno scorso per colpa della pandemia ed è stato proposto quest’anno. Come di consueto, l’artista, ha voluto condividere la sua esperienza con i propri follower. È sicuramente uno dei momenti più positivi per l’artista italiana. La sua carriera procede a gonfie vele e anche la sua sfera sentimentale viaggia serena e tranquilla. Come detto, ha appena festeggiato l’anniversario di matrimonio con il suo Afrojack ...

