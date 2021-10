Ekdal pensa al ritorno in patria | “Un giorno mi piacerebbe giocare per il Djurgarden”

(Di mercoledì 13 ottobre 2021) Albin, vice capitano della nazionale svedese e centrocampista della Sampdoria, ha parlato così ai microfoni di Sportbladet di un possibileinalin futuro: “Sono un Djurgård da quando ero un ragazzino e sarebbe stato fantasticoper ilnell’Allsvenskan. Se succederà e quando accadrà non lo so ma è una porta aperta e che vedo come un’alternativa realistica per i prossimi anni”. Foto: Twitter Sampdoria L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Ekdal pensa

FantaMaster

...duello Adrien Silva -con il primo ancora in vantaggio. Udinese, conferma per Beto Contro la Fiorentina non ha sfigurato, anzi: ha messo più volte in difficoltà i difensori viola e Gotti...Mister D'Aversa infattiad un massiccio turnover, per far rifiatare i giocatori maggiormente ... con Candreva a piede invertito, mentre in mezzo pronto il cambio Silva -, con a gara in ...Max Allegri, però, sta pensando di schierare Kaio Jorge più spesso, soprattutto dopo le brutte prestazioni di Kean. In questo caso, il brasiliano rimarrebbe alla Juve. Mercato Sampdoria gennaio, parla ...Il metodo Spalletti: gerarchie mobili e compiti precisi. Confermato Osimhen con Insigne, anche la difesa non si tocca con Koulibaly tornato goleador e leader tecnico. D’Aversa: «Sfrutteremo al massimo ...