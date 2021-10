Educazione finanziaria, Intesa Sp lancia progetto “Psiche, emozioni e decisioni” (Di mercoledì 13 ottobre 2021) (Teleborsa) – Quattro appuntamenti online, in programma il 20, 21, 25 e 28 ottobre sempre alle 18, per approfondire e raccontare l’Educazione finanziaria con nuovi linguaggi e in modo appassionato, interattivo e divertente: Intesa Sanpaolo lancia il progetto “Psiche, emozioni e decisioni”. L’Italia – si legge nella nota – è tra i paesi OCSE con un grado di alfabetizzazione finanziaria più basso rispetto alla media e la crisi sanitaria ha aumentato timore e incertezza, portando le persone a un eccesso di cautela e all’immobilismo nelle scelte finanziarie. L’iniziativa, realizzata dal Museo del Risparmio in collaborazione con la Divisione Banca dei Territori di Intesa Sanpaolo, in collaborazione con Taxi 1729, società ... Leggi su quifinanza (Di mercoledì 13 ottobre 2021) (Teleborsa) – Quattro appuntamenti online, in programma il 20, 21, 25 e 28 ottobre sempre alle 18, per approfondire e raccontare l’con nuovi linguaggi e in modo appassionato, interattivo e divertente:Sanpaoloil”. L’Italia – si legge nella nota – è tra i paesi OCSE con un grado di alfabetizzazionepiù basso rispetto alla media e la crisi sanitaria ha aumentato timore e incertezza, portando le persone a un eccesso di cautela e all’immobilismo nelle scelte finanziarie. L’iniziativa, realizzata dal Museo del Risparmio in collaborazione con la Divisione Banca dei Territori diSanpaolo, in collaborazione con Taxi 1729, società ...

