Edoardo | significato e origine del nome

(Di mercoledì 13 ottobre 2021) Tra i nomi più comuni in Italia, e attualmente di grande tendenza,deriva dall’anticoanglosassone Eadweard, composto da ead, che significa “proprietà/retaggio”, “ricchezza” o “ricco”, “benedetto”, e werd, ovvero “guardiano”, “custode”. Alla luce di questo, il suopuò essere interpretabile come “ricco guardiano” oppure “difensore del retaggio”. È unestremamente comune anche nel popolo anglosassone, tanto da essere stato portato da ben tre sovrani, ma dopo la conquista del regno inglese da parte di Guglielmo I decadde per circa due secoli, cadendo in disuso presso l’aristocrazia feudale normanna e plantageneta. Tornò in auge soprattutto con Enrico III che, per via della sua devozione ail Confessore, chiamò così il suo primogenito. È lì che nacque la grandissima ...