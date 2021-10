Ecco chi lavora al nuovo partito di Alessandro Di Battista (Di mercoledì 13 ottobre 2021) C'è un'alternativa all'Alternativa c'è (il gruppo di ex grillini espulsi che siedono in Parlamento). È il nuovo partito di Alessandro Di Battista. Il leader barricadero ci si sta dedicando anima e corpo per riuscire a partire il prima possibile. Già a fine ottobre, con una serie di incontri che lo rilancino nell'agone politico italiano. Lo si è rivisto nei banchetti a Roma, a tirare la volata alla lista a sostegno della Raggi di cui era sponsor ("Cultura innovazione Roma ecologista", che ha non ha fatto una gran figura: ha preso l'1,03 per cento). Ma l'obiettivo è tornare a girare per il paese, memore del tour in scooteroni con l'allora fido Luigi Di Maio che tanto successo riscosse qualche anno fa. Questa volta i compagni di viaggio saranno diversi da quelli che lo assecondarono nella lotta contro il Referendum del ... Leggi su ilfoglio (Di mercoledì 13 ottobre 2021) C'è un'alternativa all'Alternativa c'è (il gruppo di ex grillini espulsi che siedono in Parlamento). È ildiDi. Il leader barricadero ci si sta dedicando anima e corpo per riuscire a partire il prima possibile. Già a fine ottobre, con una serie di incontri che lo rilancino nell'agone politico italiano. Lo si è rivisto nei banchetti a Roma, a tirare la volata alla lista a sostegno della Raggi di cui era sponsor ("Cultura innovazione Roma ecologista", che ha non ha fatto una gran figura: ha preso l'1,03 per cento). Ma l'obiettivo è tornare a girare per il paese, memore del tour in scooteroni con l'allora fido Luigi Di Maio che tanto successo riscosse qualche anno fa. Questa volta i compagni di viaggio saranno diversi da quelli che lo assecondarono nella lotta contro il Referendum del ...

Advertising

borghi_claudio : Ricordo a chi vuole sminuire la partecipazione popolare SANA della manifestazione di ieri i numeri che i media rise… - capuanogio : Da #Vlahovic e #Kessie, ecco chi ha deciso di non rinnovare il contratto e vive una stagione da separato in casa ne… - RobertoBurioni : Ecco altri due studi sulle miocarditi condotti su molti milioni di vaccinati. Eventi rari (2 per 100mila) e solitam… - pgmacchi : RT @dantegiumanini: Vorrebbero sciogliere Fratelli d’Italia per decreto con l’appoggio del Pd E i 5* ( cit vice segretario Pd Bettini ) e ?… - giovafilareti : @rykyjeypynaz Ecco sta storia dei 900M è stata abbastanza nebulosa, io sapevo che all’epoca per mollare volevano il… -