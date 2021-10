“È tornata dal marito”. Michelle Hunziker, la decisione dopo un mese. Tante voci sulla lontananza da Tomaso (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Michelle Hunziker, lontana dal marito per circa un mese. Il motivo esce allo scoperto solo oggi. Tante le voci che come sempre si inseguono quando di mezzo c’è un amore grande come il loro. Basta davvero poco per sollevare i dubbi su una crisi di coppia, come è accaduto nella più recente circostanza che avrebbe visto Michelle lontana da Bergamo. Il loro nido d’amore è ormai la città di Bergamo, dove Michelle condivide dunque la sua quotidianità familiare e di coppia. Eppure non è passata inosservata la sua assenza da casa. La conduttrice, negli ultimi tempi, è stata spesso avvistata a Roma, dunque lontana da Tomaso Trussardi e dalle figlie Celeste e Sole. Fino ad oggi la sua è stata vista come una “assenza giustificata”, ma ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 13 ottobre 2021), lontana dalper circa un. Il motivo esce allo scoperto solo oggi.leche come sempre si inseguono quando di mezzo c’è un amore grande come il loro. Basta davvero poco per sollevare i dubbi su una crisi di coppia, come è accaduto nella più recente circostanza che avrebbe vistolontana da Bergamo. Il loro nido d’amore è ormai la città di Bergamo, dovecondivide dunque la sua quotidianità familiare e di coppia. Eppure non è passata inosservata la sua assenza da casa. La conduttrice, negli ultimi tempi, è stata spesso avvistata a Roma, dunque lontana daTrussardi e dalle figlie Celeste e Sole. Fino ad oggi la sua è stata vista come una “assenza giustificata”, ma ...

Advertising

MaryDiTi : L’economia è in forte ripresa, il PIL sale. Gente che è tornata a vivere. Tutto grazie al vaccino e al green pass.… - peachoux : dico hanno iniziato perché l'ho cercato ((e sperato lo mettessero su amazon)) da due anni cioè da quando l'ho finit… - RamonaKnowsBest : Mia nonna appena tornata dal polo vaccinale, fatta terza dose più antinfluenzale, ormai bionica - geefromearth : RT @meraxesangel: Ieri sono tornata in negozio per cambiare la maglia di mio fratello e il ragazzo mi ha riconosciuta dal giorno prima, mi… - Herostairslight : RT @meraxesangel: Ieri sono tornata in negozio per cambiare la maglia di mio fratello e il ragazzo mi ha riconosciuta dal giorno prima, mi… -

Ultime Notizie dalla rete : tornata dal Lamezia, riunita al tribunale la commissione elettorale: al setaccio i 78 verbali elettorali Lamezia Terme - Dopo le attese dei giorni scorsi, presieduta dal giudice Salatino, è tornata a riunirsi la commissione elettorale centrale presso il Tribunale di Lamezia per esaminare i verbali. In possesso fin dal termine delle operazione di scrutinio dei ...

Otto italiani su 10 a favore dello psicologo obbligatorio in ogni scuola ...di un convegno organizzato a Roma dal Cnop in occasione della Giornata nazionale della psicologia. Rilanciando una vecchia proposta che in tempo di pandemia e di emergenza sanitaria è tornata di ...

«La Torres è tornata nel cuore dei tifosi» La Nuova Sardegna America 2021: fuga dal lavoro (di prima) Ad agosto 4,3 milioni di americani hanno rassegnato le dimissioni, il 2,9% della forza lavoro, un record assoluto che supera il precedente primato stabilito ad aprile, quando furono 4 milioni, il 2,7% ...

Da Vanessa Incontrada a Nino Frassica, ecco il cartellone del teatro Al Massimo Riparte la stagione del teatro "Al Massimo", che riapre finalmente i battenti dopo lo stop forzato causato dalla pandemia. Tanti i protagonisti ...

Lamezia Terme - Dopo le attese dei giorni scorsi, presiedutagiudice Salatino, èa riunirsi la commissione elettorale centrale presso il Tribunale di Lamezia per esaminare i verbali. In possesso fintermine delle operazione di scrutinio dei ......di un convegno organizzato a RomaCnop in occasione della Giornata nazionale della psicologia. Rilanciando una vecchia proposta che in tempo di pandemia e di emergenza sanitaria èdi ...Ad agosto 4,3 milioni di americani hanno rassegnato le dimissioni, il 2,9% della forza lavoro, un record assoluto che supera il precedente primato stabilito ad aprile, quando furono 4 milioni, il 2,7% ...Riparte la stagione del teatro "Al Massimo", che riapre finalmente i battenti dopo lo stop forzato causato dalla pandemia. Tanti i protagonisti ...