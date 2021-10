“É sempre mezzogiorno”: tronchetto alle castagne di Natalia Cattelani (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Finalmente, dopo una settimana di assenza, Natalia Cattelani torna a sfornare uno dei suoi dolci. Essendo, oggi, la giornata nazionale delle castagne, la cuoca emiliana prepara un dolce a base di castagne. Nel dettaglio, vediamo come preparare il tronchetto alle castagne. Ingredienti 200 g farina di castagne, 100 g cioccolato fondente, 3 uova, 120 g zucchero, 100 ml olio di semi, 100 g crema di marroni, 20 g cacao amaro, 1 bustina di lievito, 50 ml latte, vaniglia 50 g cacao amaro, 80 g zucchero, 160 ml acqua, 1 cucchiaino di rum, vaniglia, 200 ml panna montata Procedimento Con le fruste elettriche, montiamo le uova intere insieme allo zucchero. Ottenuto un composto chiaro e spumoso, aggiungiamo l’olio di semi a filo, continuando a montare con le ... Leggi su fattidigossip (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Finalmente, dopo una settimana di assenza,torna a sfornare uno dei suoi dolci. Essendo, oggi, la giornata nazionale delle, la cuoca emiliana prepara un dolce a base di. Nel dettaglio, vediamo come preparare il. Ingredienti 200 g farina di, 100 g cioccolato fondente, 3 uova, 120 g zucchero, 100 ml olio di semi, 100 g crema di marroni, 20 g cacao amaro, 1 bustina di lievito, 50 ml latte, vaniglia 50 g cacao amaro, 80 g zucchero, 160 ml acqua, 1 cucchiaino di rum, vaniglia, 200 ml panna montata Procedimento Con le fruste elettriche, montiamo le uova intere insieme allo zucchero. Ottenuto un composto chiaro e spumoso, aggiungiamo l’olio di semi a filo, continuando a montare con le ...

