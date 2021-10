“É sempre mezzogiorno” | dado di zia Cri

Leggi su fattidigossip

(Di mercoledì 13 ottobre 2021) Anche oggi, la zia Cri arriva in cucina ‘in velocità’, sui pattini e solo per preparare una delle sue ricettine espresse. Oggi, in particolare, ci insegna a preparare in casa il. Ingredienti Di carne: 300 g macinato misto, 2 carote, 1 costa di sedano, 1 cipolla bianca, 1 pomodoro, 30 g funghi secchi, 50 g formaggio grattugiato, 150 g sale grosso, alloro, salvia, prezzemolo Vegetale: 4 coste di sedano, 1 carota, 3 scalogni, 1 zucchina, 1 pomodoro maturo, 1 spicchio d’aglio, 150 g sale grosso, basilico, prezzemolo, salvia, olio Procedimento Di carne: con un mixer, tritiamo finemente il sedano, le carote e la cipolla con le erbe aromatiche ed il pomodoro. Lo mettiamo in un tegame e lo facciamo rosolare con un filo d’olio. Uniamo il macinato di carne e lasciamo rosolare per bene (circa 10 minuti). Copriamo con l’acqua e lasciamo cuocere per 1 ora circa: a fine ...