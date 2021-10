“È nato”. Federica Panicucci felice nel dare la notizia del fiocco azzurro: “La famiglia si allarga” (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Meraviglioso annuncio di Federica Panicucci a ‘Mattino Cinque’. La famiglia del programma Mediaset si è infatti allargata nelle scorse ore con la nascita di un bellissimo bambino. La presentatrice, insieme al collega Francesco Vecchi, ha mostrato l’immagine del neonato, che ovviamente è stato accolto da tutti con entusiasmo, in primis ovviamente dai genitori. La splendida notizia è stata comunicata proprio al termine della trasmissione, prima dei saluti finali al pubblico da casa. Alcuni giorni fa c’era stato malcontento nei telespettatori del programma per l’assenza proprio della donna. Nell’appuntamento del 5 ottobre, ‘Mattino Cinque’ ha concentrato tutte le attenzioni sullo speciale elezioni, dopo le votazioni amministrative di domenica e lunedì scorsi. Dalle ore 8.45 Francesco ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Meraviglioso annuncio dia ‘Mattino Cinque’. Ladel programma Mediaset si è infattita nelle scorse ore con la nascita di un bellissimo bambino. La presentatrice, insieme al collega Francesco Vecchi, ha mostrato l’immagine del neo, che ovviamente è stato accolto da tutti con entusiasmo, in primis ovviamente dai genitori. La splendidaè stata comunicata proprio al termine della trasmissione, prima dei saluti finali al pubblico da casa. Alcuni giorni fa c’era stato malcontento nei telespettatori del programma per l’assenza proprio della donna. Nell’appuntamento del 5 ottobre, ‘Mattino Cinque’ ha concentrato tutte le attenzioni sullo speciale elezioni, dopo le votazioni amministrative di domenica e lunedì scorsi. Dalle ore 8.45 Francesco ...

