È morto Paddy Moloney | ambasciatore della musica irlandese nel mondo

(Di mercoledì 13 ottobre 2021) Èa 83 anni, che alla testa dei suoi Chieftains è stato il principale interprete edel folknel. Cantante e polistrumentista, suonava il tradizionale tin whistle, flauto di metallo a fischietto, le uillean pipes, cornamuse irlandesi, e l’organetto. Con i Chieftains, che fondò nel 1962 insieme a Sean Potts e Michael Tubridy a Dublino, ha inciso 44 album in studio e vinto sei Grammy awards. Per la sua morte hanno espresso cordoglio, tra gli altri, il presidente dell’Irlanda Michael D. Higgins e la ministra del turismo Catherine Martin. Per far capire il livello archetipico che latradizionaleha nei confronti del folk tutto, il musicista inglese Nick Hart, al festival ...

