E’ molto probabile che la prossima assessora alla cultura faccia discutere

(Di mercoledì 13 ottobre 2021) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Per Marco Demarco, sul Corriere del Mezzogiorno di oggi, occorrerebbe una Renata Nicolini, parafrasando al femminile il mitico assessoredi Roma e di Napoli (col primo Bassolino). Per Italia Viva – o meglio: per molti della segreteria regionale del partito di Renzi – invece, il nome giusto per quella casella è quello di Caterina Miraglia. Già assessore regionale, con Stefano Caldoro Governatore. In quota centrodestra, quindi. Ora, che questo possa rappresentare per il sindaco eletto Gaetano Manfredi un problema è tutto da verificare. Fatto sta che l’altro nome che la lista Italia Viva – Azzurri per Napoli ha messo nel novero dei papabili per lagiunta di Palazzo San Giacomo è quello della coordinatrice cittadina Graziella Pagano. ...