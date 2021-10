È la città fantasma più fotografata dell’Occidente, ecco dove si trova (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Si chiama Rhyolite ed è una città fantasma situata nella Contea di Nye, nel Nevada. LEGGI ANCHE: — Questo è il borgo più bello al mondo, ecco cosa lo lega a Braccio di Ferro La città non è lontana dalla Valle della Morte e si è sviluppata nel 1905 come campo per minatori. Il territorio venne occupato da imprenditori e minatori durante l’epoca della Corsa all’oro. Rhyolite divenne una piccola città a tutti gli effetti. Ma una volta finiti i minerali preziosi contenuti nelle sue rocce i minatori la abbandonarono. Dal 1920 in poi, Rhyolite (e quel che ne resta) divenne un’attrazione turistica e un set cinematografico per alcune produzioni cinematografiche, che qui hanno trovato l’ambientazione perfetta. Foto: Shutterstock Funweek. Leggi su funweek (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Si chiama Rhyolite ed è unasituata nella Contea di Nye, nel Nevada. LEGGI ANCHE: — Questo è il borgo più bello al mondo,cosa lo lega a Braccio di Ferro Lanon è lontana dalla Valle della Morte e si è sviluppata nel 1905 come campo per minatori. Il territorio venne occupato da imprenditori e minatori durante l’epoca della Corsa all’oro. Rhyolite divenne una piccolaa tutti gli effetti. Ma una volta finiti i minerali preziosi contenuti nelle sue rocce i minatori la abbandonarono. Dal 1920 in poi, Rhyolite (e quel che ne resta) divenne un’attrazione turistica e un set cinematografico per alcune produzioni cinematografiche, che qui hannoto l’ambientazione perfetta. Foto: Shutterstock Funweek.

