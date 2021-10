Dwayne Johnson: "Disney chiese a me ed Emily Blunt di smetterla di parlare di sex toys nelle interviste" (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Disney ha richiamato Dwayne Johnson ed Emily Blunt e li ha invitati a evitare di parlare di sex toys durante le interviste promozionali per Jungle Cruise. La chimica tra Dwayne Johnson ed Emily Blunt è notevole al punto tale da spingere i due a parlare di sex toys durante le interviste. Come riportato da Vanity Fair, nel corso di un'intervista promozionale per Jungle Cruise, Disney ha richiamato i due protagonisti del film e li ha invitati a evitare di parlare di sex toys. Emily Blunt ha definito Dwayne Johnson "una ... Leggi su movieplayer (Di mercoledì 13 ottobre 2021)ha richiamatoede li ha invitati a evitare didi sexdurante lepromozionali per Jungle Cruise. La chimica traedè notevole al punto tale da spingere i due adi sexdurante le. Come riportato da Vanity Fair, nel corso di un'intervista promozionale per Jungle Cruise,ha richiamato i due protagonisti del film e li ha invitati a evitare didi sexha definito"una ...

