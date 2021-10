Due anni con la mascherina ci hanno indeboliti. Ora siamo più esposti alle malattie, dicono gli esperti (Di mercoledì 13 ottobre 2021) La mascherina – dispositivo di protezione individuale ancora obbligatorio nei luoghi al chiuso in Italia – può causare anche danni alla salute. A dirlo un gruppo di scienziati. Il Ministero della Salute informa che nelle ultime ventiquattro ore i casi totali di Covid sono saliti di 2772 unità. Da ieri 37 morti e 4827 guariti. L'articolo proviene da Leggilo.org. Leggi su leggilo (Di mercoledì 13 ottobre 2021) La– dispositivo di protezione individuale ancora obbligatorio nei luoghi al chiuso in Italia – può causare anche dalla salute. A dirlo un gruppo di scienziati. Il Ministero della Salute informa che nelle ultime ventiquattro ore i casi totali di Covid sono saliti di 2772 unità. Da ieri 37 morti e 4827 guariti. L'articolo proviene da Leggilo.org.

Advertising

Corriere : Viveva con uno pneumatico incastrato intorno al collo: alce liberato dopo due anni - TgrRai : Sassuolo (#Modena), donna di 89 anni muore sbranata da due cani di razza Amstaff dopo essere entrata per errore nel… - Open_gol : La proposta di Tridico sulla pensione in due tempi: una parte subito e una dopo tre o quattro anni. Con il contribu… - Elisa34012803 : RT @anna30048679: @myrtamerlino Se non è accaduto l'eliminazione degli italiani, che per quasi DUE ANNI anno avuto mascherine farlocche e i… - pasqui1998 : @therentgirl Si, due volte. Sia ps4 che ps5. Ci sono molto affezionato a Crash da quando avevo 4 anni e dovevo farl… -