Due 13enni su monopattino si scontrano con auto, una in coma (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Due ragazzine di 13 anni che erano a bordo dello stesso monopattino sono rimaste gravemente ferite nello scontro con un'auto. L'incidente è avvenuto stasera in viale della Repubblica a Lecce. Entrambe ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Due ragazzine di 13 anni che erano a bordo dello stessosono rimaste gravemente ferite nello scontro con un'. L'incidente è avvenuto stasera in viale della Repubblica a Lecce. Entrambe ...

