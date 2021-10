Dritto e rovescio: anticipazioni e ospiti della puntata del 14 ottobre 2021 (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Giovedì 4 ottobre 2021, ci sarà il nuovo appuntamento con Diritto e rovescio. Anche questa settimana il programma di approfondimento e inchiesta andrà in onda su Rete 4 e sarà come sempre in prima serata. Il presentatore Paolo Del Debbio parlerà di diversi temi di attualità politica e economica in compagnia dei suoi numerosi ospiti. Scopriamo dunque quali saranno gli argomenti principali nel corso di questa nuova puntata della trasmissione prodotta da Videonews. Gli argomenti della puntata di Diritto e rovescio in onda il 14 ottobre Tra gli argomenti che verranno trattati nel nuovo appuntamento di Dritto e rovescio ci saranno quelli legati agli episodi di violenza scoppiati durante ... Leggi su tvpertutti (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Giovedì 4, ci sarà il nuovo appuntamento con Diritto e. Anche questa settimana il programma di approfondimento e inchiesta andrà in onda su Rete 4 e sarà come sempre in prima serata. Il presentatore Paolo Del Debbio parlerà di diversi temi di attualità politica e economica in compagnia dei suoi numerosi. Scopriamo dunque quali saranno gli argomenti principali nel corso di questa nuovatrasmissione prodotta da Videonews. Gli argomentidi Diritto ein onda il 14Tra gli argomenti che verranno trattati nel nuovo appuntamento dici saranno quelli legati agli episodi di violenza scoppiati durante ...

Advertising

falcions85 : #Piazzapulita porta avanti il caso 'fascismo' anche nella puntata pre-ballottaggi e invita ancora una volta Crosett… - schtennis : @Alenize82 Quando gli manca il servizio, dal nervoso perde anche il dritto. Avendo poco rovescio e muovendosi a fat… - helvsin : @EleRivo98 servizio ha funzionato pochissimo, errori di rovescio e dritto, troppe palle break concesse e non ha sfr… - giorgiodimaio : Partita tremenda per livello di #Berrettini, che credo abbia giocato meglio di rovescio che di dritto. Sembrava ver… - Pasquorum : @Ilsuperbo89 Rovescio ancora inadeguato infatti Fritz ha giocato esclusivamente in quella zona del campo e tanti errori con il dritto -