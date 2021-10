Dramma nel mondo dell'atletica: la mezzofondista kenyana Agnes Tirop uccisa dal marito (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Dramma nel mondo dell'atletica. La keniana Agnes Tirop, 25 anni, campionessa del mondo di corsa campestre nel 2015, è stata ritrovata senza vita nella sua casa nella contea di Elgeyo Marakwet. ... Leggi su ilgiorno (Di mercoledì 13 ottobre 2021)nel. La keniana, 25 anni, campionessa deldi corsa campestre nel 2015, è stata ritrovata senza vita nella sua casa nella contea di Elgeyo Marakwet. ...

Advertising

CarloCalenda : I giornalisti italiani hanno puntato il dito per decenni sulla crisi della politica. Forse è arrivato il momento di… - Ettore572 : RT @cronachecampane: #cronaca #ultimenotizie Doppio dramma nel #Casertano, morti 22enne e anziana: entrambi caduti dal balcone - https://t.… - Perijanera_ : RT @CarloCalenda: I giornalisti italiani hanno puntato il dito per decenni sulla crisi della politica. Forse è arrivato il momento di discu… - DanyRoss70 : RT @CarloCalenda: I giornalisti italiani hanno puntato il dito per decenni sulla crisi della politica. Forse è arrivato il momento di discu… - TgrRai : Tragedia a Sassuolo, un'anziana in stato confusionale è stata aggredita e uccisa da due cani nel cortile di una vil… -