Dramma nel mondo della Tv | è morto accoltellato durante una rissa

Chris "Creatures Ferris" Pearson di "Ex on the Beach" di MTV è morto, riporta TMZ. DJ professionista che è apparso in tutti gli 11 episodi della prima stagione del reality show di MTV, Chris è morto per quello che è stato etichettato come "un tragico incontro" sulla pagina GoFundMe e ha iniziato ad aiutare la sua famiglia in Colorado a coprire le spese del funerale. #FOTO A FINE ARTICOLO TMZ riferisce che il DJ e la star del reality hanno avuto un alterco nelle prime ore del mattino di domenica 10 ottobre, intorno alle 2 del mattino. Il Sun degli Stati Uniti riporta che l'incidente è avvenuto nella zona di Woodland Hills a Los Angeles, anche se l'outlet non ha detto cosa l'alterco era circa. Il risultato è che l'altra persona ha accoltellato Chris. È stato portato in ospedale, ma è morto per ...

