Dramma della solitudine a San Martino Valle Caudina, 70enne ritrovato morto in casa (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoSan Martino Valle Caudina (Av) – Dramma della solitudine a San Martino Valle Caudina. Un 70enne è stato ritrovato privo di vita nella sua abitazione nei pressi di piazza del Gaudio. L’uomo viveva da solo, l’allarme è scattato da parte dei vicini di casa quando non si è più visto in strada. Nel pomeriggio le forze dell’ordine, dopo aver forzato la porta si sono ritrovati un scena a dir poco Drammatica. Fatale forse un malore, ma sarà l’esame del medico legale a chiarire le cause della sua morte. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoSan(Av) –a San. Unè statoprivo di vita nella sua abitazione nei pressi di piazza del Gaudio. L’uomo viveva da solo, l’allarme è scattato da parte dei vicini diquando non si è più visto in strada. Nel pomeriggio le forze dell’ordine, dopo aver forzato la porta si sono ritrovati un scena a dir pocotica. Fatale forse un malore, ma sarà l’esame del medico legale a chiarire le causesua morte. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

Advertising

CarloCalenda : I giornalisti italiani hanno puntato il dito per decenni sulla crisi della politica. Forse è arrivato il momento di… - glaucoiermano : RT @FocusonafricaIt: Lungo le rotte dal #Sudan alla #Libia, che secondo gli accordi tra #Ue e paesi dell’Africa sub sahariana dovrebbero es… - anteprima24 : ** Dramma della solitudine a San Martino Valle Caudina, 70enne ritrovato #Morto in casa ** - luigi_beccia : RT @CarloCalenda: I giornalisti italiani hanno puntato il dito per decenni sulla crisi della politica. Forse è arrivato il momento di discu… - ptvtelenostra : ANZIANO RITROVATO MORTO IN CASA.DRAMMA DELLA SOLITUDINE IN VALLE CAUDINA - -