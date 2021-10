Draghi e Afghanistan, una nuova proiezione internazionale dell’Italia (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Il vertice online sull’Afghanistan, voluto da Draghi, che anticipa il G20 di Roma in presenza del 30-31 ottobre, è un successo del nuovo presidente del Consiglio che, nonostante le assenza di Cina e Russia, ribadisce la caratura internazionale del leader italiano e la possibilità che la sua statura favorisca un rafforzamento diplomatico del nostro Paese. Draghi che riempie in Europa il vuoto lasciato da Merkel, mentre Macron è alle prese con la campagna elettorale? Possibile. Sicuramente, l’Italia, nonostante sia la II manifattura d’Europa, tradizionalmente è un nano diplomatico, anche a causa di primi ministri di scarsa proiezione internazionale (a volte anche perché semplicemente incapaci di parlare inglese). Oggi l’Italia, grazie a Draghi, sta giocando una partita ... Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Il vertice online sull’, voluto da, che anticipa il G20 di Roma in presenza del 30-31 ottobre, è un successo del nuovo presidente del Consiglio che, nonostante le assenza di Cina e Russia, ribadisce la caraturadel leader italiano e la possibilità che la sua statura favorisca un rafforzamento diplomatico del nostro Paese.che riempie in Europa il vuoto lasciato da Merkel, mentre Macron è alle prese con la campagna elettorale? Possibile. Sicuramente, l’Italia, nonostante sia la II manifattura d’Europa, tradizionalmente è un nano diplomatico, anche a causa di primi ministri di scarsa(a volte anche perché semplicemente incapaci di parlare inglese). Oggi l’Italia, grazie a, sta giocando una partita ...

