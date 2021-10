Donna di 89 anni sbranata da cani Amstaff. Uccisa sotto gli occhi di una bimba (Di mercoledì 13 ottobre 2021) L'89enne in stato confusionale, è entrata nel cortile di una villa: i due animali non le hanno dato scampo. Sconvolto il figlio: "È sfuggita alla sorveglianza della badante, non era mai uscita di casa"... Leggi su quotidiano (Di mercoledì 13 ottobre 2021) L'89enne in stato confusionale, è entrata nel cortile di una villa: i due animali non le hanno dato scampo. Sconvolto il figlio: "È sfuggita alla sorveglianza della badante, non era mai uscita di casa"...

Advertising

TgrRai : Sassuolo (#Modena), donna di 89 anni muore sbranata da due cani di razza Amstaff dopo essere entrata per errore nel… - fattoquotidiano : Genova, picchiata dal compagno per 2 anni e licenziata dal titolare che ‘non vuole problemi’: donna denuncia e fa a… - evagiovannini : L’intervista da leggere tutti, oggi, è questa. Una carabinera di 26 anni dopo 4 ore convince una donna di 50, ma… - jeansrry94 : RT @wasabboy: Assurdo come stiate incolpando una donna nera dell'ignoranza di una donna bianca, questa narrativa secondo la quale è DOVERE… - Peppezappulla : RT @Canone_Inverso_: Giovane donna di 39 anni, precedentemente sana ed in ottima salute, madre di tre bimbi. Eccola dopo il ?? J&J. Arresto… -