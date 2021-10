Dieudonné Datonou è il nuovo vescovo di Vico Equense

(Di mercoledì 13 ottobre 2021) Il Santo Padre ha nominato Nunzio Apostolico in Burundi il Reverendo Monsignore, finora Consigliere di Nunziatura, elevandolo in pari tempo alla Sede titolare di(Napoli), con dignità di Arci. S.E. Mons.è nato a Dékanmè (Benin) il 3 marzo 1962. È stato ordinato sacerdote il 7 dicembre 1989, incardinandosi nell’Arcidiocesi Metropolitana di Cotonou (Benin). È laureato in Utroque Iure. È entrato nel Servizio diplomatico della Santa Sede il 1° luglio 1995 L'articolo proviene da Ildenaro.it.

