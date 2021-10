Dietro la Meloni spunta la foto del Duce. E’ un falso, ma la cronista antifascista la posta lo stesso… (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Siamo davvero all’assurdo. La giornalista Giulia Cortese, free lance, credendo di rendere doveroso omaggio alla sua coscienza antifascista, posta una foto tratta da un video di Giorgia Meloni e Dietro la testa della leader di FdI chi ti spunta? Benito Mussolini incorniciato. Come se Meloni, dunque, tenesse in casa il Duce per metterlo in mostra durante le sue dirette Fb. Giulia Cortese vede la foto, che è un fake, va in brodo di giuggiole e posta l’immagine. Con il commento: ecco la sua matrice preferita. Giorgia Meloni se ne accorge, parla giustamente di mistificazione e annuncia querele. LEGGI ANCHE Meloni: «Io fieramente di destra. Il fascismo? Ne sono distante, per la sinistra ... Leggi su secoloditalia (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Siamo davvero all’assurdo. La giornalista Giulia Cortese, free lance, credendo di rendere doveroso omaggio alla sua coscienzaunatratta da un video di Giorgiala testa della leader di FdI chi ti? Benito Mussolini incorniciato. Come se, dunque, tenesse in casa ilper metterlo in mostra durante le sue dirette Fb. Giulia Cortese vede la, che è un fake, va in brodo di giuggiole el’immagine. Con il commento: ecco la sua matrice preferita. Giorgiase ne accorge, parla giustamente di mistificazione e annuncia querele. LEGGI ANCHE: «Io fieramente di destra. Il fascismo? Ne sono distante, per la sinistra ...

