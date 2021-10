Diess (gruppo Volkswagen): “Via 30mila dipendenti solo in Germania come effetto del passaggio all’auto elettrica” (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Durante l’ultimo consiglio di Sorveglianza del gruppo Volkswagen, l’amministratore delegato Herbert Diess ha prospettato una riorganizzazione del gruppo nel quale potrebbero essere tagliati fino a 30mila posti di lavoro nei 4 marchi di proprietà Vw (ossia Volkswagen, Audi, Skoda e Porsche) solo negli stabilimenti tedeschi. Attualmente il gruppo, primo produttore globale insieme a Toyota, dà lavoro in Germania a 294mila persone. Si tratta di uno degli scenari possibili per fronteggiare il futuro del gruppo dell’auto e il passaggio all’auto elettrica, ha spiegato Diess, secondo quanto riporta Handelsblatt online, che riferisce della riunione avvenuta ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Durante l’ultimo consiglio di Sorveglianza del, l’amministratore delegato Herbertha prospettato una riorganizzazione delnel quale potrebbero essere tagliati fino aposti di lavoro nei 4 marchi di proprietà Vw (ossia, Audi, Skoda e Porsche)negli stabilimenti tedeschi. Attualmente il, primo produttore globale insieme a Toyota, dà lavoro ina 294mila persone. Si tratta di uno degli scenari possibili per fronteggiare il futuro deldell’auto e il, ha spiegato, secondo quanto riporta Handelsblatt online, che riferisce della riunione avvenuta ...

