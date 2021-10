Diavolo, che sfortuna! Siamo a 13 infortuni da inizio stagione (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Da Kessie a Maignan, tutti gli infortuni del Diavolo: ecco l'elenco dei giocatori del Milan costretti a fermarsi Leggi su video.gazzetta (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Da Kessie a Maignan, tutti glidel: ecco l'elenco dei giocatori del Milan costretti a fermarsi

Advertising

CiccioMunda : RT @RealEmisKilla: Nessuno ha capito che non parlavo del Milan. Dicevo il diavolo vero. Quello con le corna che fa incazzare Dio. - tuberifreschi : Cmq sto leggendo il diavolo veste Prada (per motivi di ricerca) e ho scoperto che sia Miranda che Andrea sono ebree… - Dalomax77 : @archistadia Occhio che il tennis lo ha inventato il diavolo,quando ti prende… - FuriacecaFC11 : @MoMaxim @lore944 @Mariva2000 @lorepregliasco Cosa diavolo c’entra ciò che paghi per le sigarette?!!?????? sei sconclu… - VincenzoNamor85 : Qual è un film cult che per motivi X non avete mai considerato e poi, recuperandolo dopo tanti anni, vi siete chies… -