Di Battista ricomincia da Siena, la città dei banchieri rossi: "Il fascismo è la finanza, mica i No Green Pass" (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Partirà da Siena, il ritorno in politica di Alessandro Di Battista. Dalla città del Monte Paschi blindato per anni dal Pd, foraggiato dallo Stato e ora in procinto di essere svenduto a Unicredit, la città nella quale qualche giorno fa il segretario di un partito si è fatto eleggere deputato facendo campagna elettorale senza il simbolo del suo stesso partito. Per evitare di perdere voti e poltrona, il caro e democratico Enrico Letta. Oggi il fuoriuscito ex big dei Cinquestelle da Siena lancia il suo anatema contro la grande finanza speculativa, "il vero fascismo, la vera minaccia dei popoli", spiega in una chiacchierata con La Stampa. Di Battista e il fascismo finanziario "Che cos' è il fascismo ai giorni nostri? Andare ...

