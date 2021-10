Deutsche Bank, CEO: aumento inflazione eurozona ci accompagnerà a lungo (Di mercoledì 13 ottobre 2021) (Teleborsa) – Secondo il CEO di Deutsche Bank, Christian Sewing, la Banca centrale europea (BCE) dovrebbe fare di più per riportare la politica monetaria a una situazione di normalità, anche perché il balzo dell’inflazione potrebbe essere più duraturo del previsto. “Con la ripresa economica dopo la pandemia e il ritorno dei tassi di inflazione a ben oltre il 2%, è giunto il momento di parlare di una prospettiva di uscita dalla modalità di crisi della politica monetaria – ha affermato – Anche se è probabile che i tassi di inflazione diminuiscano di nuovo nel 2022, ci sono molte indicazioni che l’aumento della pressione inflazionistica ci accompagnerà ancora più a lungo e che il tasso di inflazione nell’unione monetaria probabilmente non ... Leggi su quifinanza (Di mercoledì 13 ottobre 2021) (Teleborsa) – Secondo il CEO di, Christian Sewing, la Banca centrale europea (BCE) dovrebbe fare di più per riportare la politica monetaria a una situazione di normalità, anche perché il balzo dell’potrebbe essere più duraturo del previsto. “Con la ripresa economica dopo la pandemia e il ritorno dei tassi dia ben oltre il 2%, è giunto il momento di parlare di una prospettiva di uscita dalla modalità di crisi della politica monetaria – ha affermato – Anche se è probabile che i tassi didiminuiscano di nuovo nel 2022, ci sono molte indicazioni che l’della pressione inflazionistica ciancora più ae che il tasso dinell’unione monetaria probabilmente non ...

