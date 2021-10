Designazioni Serie A ottava giornata | Juventus-Roma ad Orsato | Lazio-Inter a Irrati

(Di mercoledì 13 ottobre 2021) Sarà Danieledella sezione di Schio a dirigere domenica sera all’Allianz Stadium il big match dell’diA fra. Con lui gli assistenti di linea Bindoni e Bresmes, il quarto uomo Colombo e gli addetti al Var Nasca e Costanzo. Per, in programma invece sabato alle 18 all’Olimpico, è stato designato Massimiliano. Il fischietto di Pistoia sarà coadiuvato dai guardalinee Perrotti e Palermo, dal quarto uomo Manganiello e dai “varisti” Mazzoleni e Preti. La capolista Napoli sarà di scena domenica al “Maradona” alle 18 contro il Torino: dirige Sacchi di Macerata. Ad arbitrare Milan-Verona, in programma a San Siro sabato alle 20.45, sarà invece Prontera di Bologna. Ecco tutte le ...

C - Girone C Nona Giornata arbitrali Foggia - Monopoli: Cascone (Salvalaglio - Ricciardi, Di Graci) Campobasso - Bari: Feliciani (Miniutti - Tinello, Frascaro) Catanzaro - Taranto: ... i due assistenti e il quarto uomo per la partita tra Turris e Palermo, valida per la nona giornata del Girone C di C. Il match si giocherà domenica 17 ottobre alle 14.30.