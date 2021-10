Demi Lovato spiega perché chiamare gli extraterrestri alieni è offensivo a ogni livello

(Di mercoledì 13 ottobre 2021) Di certo non potremo dire che non è una ragazza originale In un'intervista rilasciata a Pedestrian Tv l'ex star di Camp Rock ha dichiarato che glinon dovrebbero mai essere chiamati(termine a sua detta dispregiativo), e che sono senza dubbio esseri pacifici e intelligenti

Advertising

ananassobasso : RT @bisagnino: La “non binaria” Demi Lovato ora difende gli alieni: “Non chiamateli così, è razzista” - MashableItalia : Demi Lovato spiega perché chiamare gli extraterrestri 'alieni' è offensivo ad ogni livello - bisagnino : La “non binaria” Demi Lovato ora difende gli alieni: “Non chiamateli così, è razzista” - ilariab17 : @soloesse MA SEI IDENTICA A DEMI LOVATO - AlexSanna8338 : RT @IlPrimatoN: Una vita spesa per le battaglie che contano ?? -

Ultime Notizie dalla rete : Demi Lovato

Il Primato Nazionale

è particolarmente interessata alla possibilità che esistano forme di vita extraterrestri e ora l'attrice e cantante ha criticato l'uso del termine alieni . La giovane star ha rilasciato la ...Lo scorso luglioha fatto coming out dichiarando di essere una persona non binaria. Qualche giorno faha fatto un'altra rivelazione, ma questa volta di tutt'altra natura. Pare infatti che la popstar ...Demi Lovato, in una recente intervista, ha parlato dell'uso del termine alieni sostenendo che sia offensivo nei confronti delle creature di altri pianeti. Demi Lovato è particolarmente interessata all ...Demi Lovato, dopo essersi definita "non binaria", nel corso della serie Unidentified with Demi Lovato, attualmente in streaming negli Stati Uniti su Peacock, insieme alla sorella maggiore, Dallas Lova ...