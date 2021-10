Delitto dell’Olgiata | come è morta la Contessa | movente e chi è l’assassino Winston Reyes Manuel La storia stasera a Chi l’ha visto

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di mercoledì 13 ottobre 2021) Torna,ogni mercoledì, l’appuntamento su Rai 3 con Chi?, la trasmissione che si occupa di scomparsi, di inchieste e casi di attualità condotta da anni dalla giornalista Federica Sciarelli. Questa sera in esclusiva parlerà ai microfoni di Chi, il maggiordomo che commise iluccidendo laAlberica Filo della Torre. L’uomo è appena uscito dal carcere ed ha dichiarato: “So che stanno soffrendo, ma non posso ridar loro la felicità”. Ma cos’accade quella notte? Perché ilè stato per tantissimi anni uno dei più irrisolti e famosi in tutta Italia? Leggi anche: Chi ...