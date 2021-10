Debole il mercato americano dopo inflazione e prime trimestrali (Di mercoledì 13 ottobre 2021) (Teleborsa) – dopo un’apertura in positivo, il listino USA continua la seduta poco sotto la parità, con il Dow Jones che lima lo 0,60%: l’indice americano prosegue in tal modo una serie negativa, iniziata venerdì scorso, di quattro ribassi consecutivi; sulla stessa linea, l’S&P-500 ha un andamento depresso e scambia sotto i livelli della vigilia a 4.334 punti. In frazionale progresso il Nasdaq 100 (+0,22%); leggermente negativo l’S&P 100 (-0,34%). È aumentata, risultando leggermente sopra le attese, l’inflazione negli Stati Uniti a settembre. L’aumento dei prezzi spaventa gli investitori, con i problemi alla supply chain che potrebbero avere effetti sui margini dei trimestre in corso. È intanto iniziata la stagione delle trimestrali della banche, con BlackRock che ha registrato un utile del 3° trimestre in ... Leggi su quifinanza (Di mercoledì 13 ottobre 2021) (Teleborsa) –un’apertura in positivo, il listino USA continua la seduta poco sotto la parità, con il Dow Jones che lima lo 0,60%: l’indiceprosegue in tal modo una serie negativa, iniziata venerdì scorso, di quattro ribassi consecutivi; sulla stessa linea, l’S&P-500 ha un andamento depresso e scambia sotto i livelli della vigilia a 4.334 punti. In frazionale progresso il Nasdaq 100 (+0,22%); leggermente negativo l’S&P 100 (-0,34%). È aumentata, risultando leggermente sopra le attese, l’negli Stati Uniti a settembre. L’aumento dei prezzi spaventa gli investitori, con i problemi alla supply chain che potrebbero avere effetti sui margini dei trimestre in corso. È intanto iniziata la stagione delledella banche, con BlackRock che ha registrato un utile del 3° trimestre in ...

