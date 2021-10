Dayane Mello stuprata: Rosalinda rivelazioni inquietanti (Di mercoledì 13 ottobre 2021) La bella Rosalinda Cannavò recentemente è stata ospite del programma di Gabriele Parpiglia “Il Bianco e il Nero”; l’attrice è tornata a parlare di Dayane Mello e di quello che la modella ha subito durante il reality “A Fazenda”, rivelando alcuni dettagli inediti. Il caso Dayane Mello continua a far molto discutere, sia in Italia che in Brasile; lo stupro subito dalla giovane modella ha sconvolto tutti e in tantissimi si sono mobilitati per avere giustizia. In particolare, Rosalinda Cannavò durante l’ultima puntata di “Il Bianco e il Nero” di Gabriele Parpiglia è tornata a parlare di quello che è accaduto alla sua amica. La giovane attrice, oltre a ribadire tutto il suo sdegno per ciò che è successo ha anche rivelato alcuni dettagli inediti. Rosalinda ha infatti ... Leggi su piusanipiubelli (Di mercoledì 13 ottobre 2021) La bellaCannavò recentemente è stata ospite del programma di Gabriele Parpiglia “Il Bianco e il Nero”; l’attrice è tornata a parlare die di quello che la modella ha subito durante il reality “A Fazenda”, rivelando alcuni dettagli inediti. Il casocontinua a far molto discutere, sia in Italia che in Brasile; lo stupro subito dalla giovane modella ha sconvolto tutti e in tantissimi si sono mobilitati per avere giustizia. In particolare,Cannavò durante l’ultima puntata di “Il Bianco e il Nero” di Gabriele Parpiglia è tornata a parlare di quello che è accaduto alla sua amica. La giovane attrice, oltre a ribadire tutto il suo sdegno per ciò che è successo ha anche rivelato alcuni dettagli inediti.ha infatti ...

