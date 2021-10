Dayane Mello molestata a La Fazenda? Clamorosa confessione di Rosalinda Cannavò (Di mercoledì 13 ottobre 2021) che ha rilasciato dichiarazioni importantissime. Nel ranch de La Fazenda i concorrenti nelle scorse settimane non si sono trattenuti dal bere e così trasportati dall’alcol e dalla musica a palla tutti i concorrenti non sono riusciti a contenere l’entusiasmo, bevendo anche più del dovuto. L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di mercoledì 13 ottobre 2021) che ha rilasciato dichiarazioni importantissime. Nel ranch de Lai concorrenti nelle scorse settimane non si sono trattenuti dal bere e così trasportati dall’alcol e dalla musica a palla tutti i concorrenti non sono riusciti a contenere l’entusiasmo, bevendo anche più del dovuto. L'articolo proviene da Inews.it.

MediasetPlay : La vittima del nostro scherzo in diretta questa sera sarà... Dayane Mello ?? #Scherziaparte - redazioneiene : .@Daymelloreal non ricorda, non sa se è stata vittima di uno stupro e non può uscire dal reality la Fazenda. Noi co… - MediasetPlay : Dayane Mello... sei su #Scherziaparte - FilmNewsItaly : Rosalinda Cannavò su Dayane Mello: 'È stata manipolata' - Adriana81405491 : @robertacrown Dopo tutto questo casino, sono sicura che Dayane Mello si toglierà da tutti i social! -