Davide Rossi: chi è il presunto nuovo fidanzato di Elodie? FOTO e dettagli (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Un nuovo scoop, lanciato dal settimanale CHI, pare confermi la rottura tra Elodie e Marracash: secondo il magazine, Davide Rossi potrebbe essere il nuovo fidanzato della cantante. Scopriamo tutti i dettagli sul bellissimo modello. Leggi anche: Claudia Marthe, chi è la mamma di Elodie? Età, lavoro, origini, compagno, malattia, Instagram Elodie e Marracash si sono lasciati? La... Leggi su donnapop (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Unscoop, lanciato dal settimanale CHI, pare confermi la rottura trae Marracash: secondo il magazine,potrebbe essere ildella cantante. Scopriamo tutti isul bellissimo modello. Leggi anche: Claudia Marthe, chi è la mamma di? Età, lavoro, origini, compagno, malattia, Instagrame Marracash si sono lasciati? La...

Advertising

infoitinterno : Davide Rossi, chi è e quanto guadagna il figlio di Vasco - apaatica : @indecisa______ AMO NON LO SO DICONO CON DAVIDE ROSSI - TeoLinuX : @DavideVerga2 @Davide_Bianchi_ @OGiannino L'RC auto come anche i semafori rossi sono una coercizione liberticida di… - fra_tarta : RT @lercionotizie: @LERCIOSTORY #Afghanistan I talebani bonificano una palude e certi italiani iniziano a vederli di buon occhio - di Davi… - ModaCorriere : Elodie: è Davide Rossi la sua nuova fiamma? La crisi con Marracash -