David Fincher rinnova l’accordo con Netflix: in arrivo un nuovo progetto (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Un tweet lascia presagire che tra David Fincher e Netflix sia tornato il sereno: uno degli account ufficiali della piattaforma streaming ha infatti “cinguettato” che un nuovo progetto firmato dal regista di Se7en e Fight Club è in arrivo domani. Molti hanno pensato che si possa trattare di una terza stagione di Mindhunter, considerando che era stata lasciata in sospeso con la fine della seconda stagione. Ma l’autore del tweet è l’account NetflixFilm, dedicato ai lungometraggi originali della piattaforma: che il nuovo progetto del regista, che per Netflix ha già girato Mank, sia il chiacchierato The Killer? Chiara Cozzi Segui Metropolitan Magazine ovunque! Ci trovi su Facebook, Instagram e Twitter! Ph: ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Un tweet lascia presagire che trasia tornato il sereno: uno degli account ufficiali della piattaforma streaming ha infatti “cinguettato” che unfirmato dal regista di Se7en e Fight Club è indomani. Molti hanno pensato che si possa trattare di una terza stagione di Mindhunter, considerando che era stata lasciata in sospeso con la fine della seconda stagione. Ma l’autore del tweet è l’accountFilm, dedicato ai lungometraggi originali della piattaforma: che ildel regista, che perha già girato Mank, sia il chiacchierato The Killer? Chiara Cozzi Segui Metropolitan Magazine ovunque! Ci trovi su Facebook, Instagram e Twitter! Ph: ...

