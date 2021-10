Dario Fo | l’attivista satirico da premio Nobel

Leggi su periodicodaily

(Di mercoledì 13 ottobre 2021) Nell’anniversario della sua morte, è impossibile non ricordare colui che nella sua vita fu, tra le altre cose, un grande drammaturgo, attore, regista, scrittore , attivista e comico italiano: l’immensoFo, scomparso il 13 ottobre del 2016. Chi eraFo?Fo può essere definito come un uomo di teatro. Come già abbiamo