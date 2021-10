Daniela Molinari: "Ho iniziato le cure sperimentali grazie al Dna di mia madre biologica. Vorrei parlarle" (Di mercoledì 13 ottobre 2021) La mamma di Daniela Molinari ha risposto all’appello e le cure sono iniziate. L’infermiera 48enne, abbandonata alla nascita, aveva cercato il genitore biologico perché la sua mappatura genetica poteva permetterle di accedere a una cura sperimentale contro il tumore da cui è stata colpita. Nata da una violenza, la figlia aveva inizialmente incassato il rifiuto della madre, che non voleva più avere niente a che fare con lei. Poi ha cambiato idea: ha acconsentito al prelievo di sangue, ma ha preferito non incontrare Daniela. “Mamma, non so dove tu sia ma sento che ti interessi a me” ha scritto l’infermiera sul suo profilo Facebook, “Finalmente inizio la cura sperimentale grazie a te e al regalo che mi hai fatto, ma Vorrei incontrarti. Il desiderio di conoscerti non mi ... Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 13 ottobre 2021) La mamma diha risposto all’appello e lesono iniziate. L’infermiera 48enne, abbandonata alla nascita, aveva cercato il genitore biologico perché la sua mappatura genetica poteva permetterle di accedere a una cura sperimentale contro il tumore da cui è stata colpita. Nata da una violenza, la figlia aveva inizialmente incassato il rifiuto della, che non voleva più avere niente a che fare con lei. Poi ha cambiato idea: ha acconsentito al prelievo di sangue, ma ha preferito non incontrare. “Mamma, non so dove tu sia ma sento che ti interessi a me” ha scritto l’infermiera sul suo profilo Facebook, “Finalmente inizio la cura sperimentalea te e al regalo che mi hai fatto, maincontrarti. Il desiderio di conoscerti non mi ...

