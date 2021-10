Damiano Carrara apre il primo atelier di pasticceria | ma l’avete visto all’interno? È straordinario | dettagli formidabili

(Di mercoledì 13 ottobre 2021)ha finalmente aperto ildiin Italia, ma voicom’è al suo interno? È! Non si fa altro che parlare di lui in questi ultimi giorni! Facciamo riferimento proprio a! Oltre ad essere uno dei tre giudici di Bake Off e un rinomato ed amatissimo L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Damiano Carrara

La Repubblica

nonostante nella sua dieta consumi dolci tutti i giorni per lavoro si tiene in forma: scopriamo i suoi ...Al suo fianco ritroviamo l'immancabile giuria composta da Ernst Knam, Clelia d'Onofrio e. Anche in questa puntata, ambientata nell'incantevole cornice di Villa Borromeo D'Adda ad ...Damiano Carrara ha finalmente aperto il primo atelier di pasticceria in Italia, ma voi l’avete visto com’è al suo interno? È straordinario!Damiano Carrara nonostante nella sua dieta consumi dolci tutti i giorni per lavoro si tiene in forma: scopriamo i suoi segreti.