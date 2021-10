Dall’emergenza alla pianificazione: i farmacisti ospedalieri per la rifondazione del Sistema Sanitario Nazionale (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Roma- Questo è un periodo di sfide per la sanità italiana: la pandemia, la gestione corretta e sicura dei vaccini, il ritorno alle attività sanitarie elettive, il problema delle cronicità e della popolazione sempre più anziana, la necessità di rispondere a sempre nuovi bisogni di salute, l’urgenza di governare le terapie innovative, l’importanza di assicurare equità e universalità. La Società Italiana di Farmacia Ospedaliera e dei Servizi Farmaceutici delle Aziende Sanitarie-SIFO non è nuova agli “interrogativi” impegnativi, ma il titolo del Congresso edizione 2021 (clicca qui per vedere la locandina) che si apre tra due giorni a Roma è decisamente “sfidante”, in linea con il periodo che tutto il Paese sta vivendo: “Il farmacista promotore e interprete del cambiamento, Dall’emergenza alla pianificazione” (14-17 ottobre, Hotel Cavalieri ... Leggi su ilfaroonline (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Roma- Questo è un periodo di sfide per la sanità italiana: la pandemia, la gestione corretta e sicura dei vaccini, il ritorno alle attività sanitarie elettive, il problema delle cronicità e della popolazione sempre più anziana, la necessità di rispondere a sempre nuovi bisogni di salute, l’urgenza di governare le terapie innovative, l’importanza di assicurare equità e universalità. La Società Italiana di Farmacia Ospedaliera e dei Servizi Farmaceutici delle Aziende Sanitarie-SIFO non è nuova agli “interrogativi” impegnativi, ma il titolo del Congresso edizione 2021 (clicca qui per vedere la locandina) che si apre tra due giorni a Roma è decisamente “sfidante”, in linea con il periodo che tutto il Paese sta vivendo: “Il farmacista promotore e interprete del cambiamento,” (14-17 ottobre, Hotel Cavalieri ...

