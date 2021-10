Dalle bollette energetiche ai carburanti, passando per i pedaggi autostradali: nuove tasse no, ma rincari sì? (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Anche intervenendo in sede europea, il premier Draghi ha più volte tenuto a rimarcare che non sono contemplati aumenti delle tasse (“Non è il momento di prendere ma di dare”, ha affermato), concetto ribadito anche in occasione del dibattito seguito alle deleghe fiscali dove, pure avendo modificato i ‘criteri catastali’, ha assicurato che nulla cambierà. I primi segnali di disappunto da parte del Paese, erano seguiti all’annuncio dell’imminente e sostanzioso (40%) rincaro delle utenze energetiche. Le proteste hanno infatti indotto il premier ad intervenire, per annunciare un tavolo di confronto per arginare tale danno, soprattutto nei confronti delle famiglie italiane. Ma non finisce qui. Passa qualche giorno e, dai media, apprendiamo che – fra le tante – l’Autostrada dei Parchi, che annovera l’A24 e l’A25, si appresta a subire rincari ... Leggi su italiasera (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Anche intervenendo in sede europea, il premier Draghi ha più volte tenuto a rimarcare che non sono contemplati aumenti delle(“Non è il momento di prendere ma di dare”, ha affermato), concetto ribadito anche in occasione del dibattito seguito alle deleghe fiscali dove, pure avendo modificato i ‘criteri catastali’, ha assicurato che nulla cambierà. I primi segnali di disappunto da parte del Paese, erano seguiti all’annuncio dell’imminente e sostanzioso (40%) rincaro delle utenze. Le proteste hanno infatti indotto il premier ad intervenire, per annunciare un tavolo di confronto per arginare tale danno, soprattutto nei confronti delle famiglie italiane. Ma non finisce qui. Passa qualche giorno e, dai media, apprendiamo che – fra le tante – l’Autostrada dei Parchi, che annovera l’A24 e l’A25, si appresta a subire...

