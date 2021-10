Dalla Spagna: il rinnovo di Pedri con il Barça fino al 2026 verrà ufficializzato venerdì (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Il Barcellona annuncerà questo venerdì uno dei rinnovi più attesi per i tifosi blaugrana: si tratta del giovane centrocampista Pedri, che resterà in Catalogna per le prossime cinque stagioni. Oltre all’adeguamento dell’ingaggio, il canario vedrà aumentare anche la sua clausola rescissoria, già importantissima. Lo riporta il quotidiano Sport, secondo il quale è in programma una conferenza stampa questo venerdì, nella quale il giocatore spiegherà i dettagli del suo rinnovo fino al 30 giugno 2026. Foto: Twitter Barcellona L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Il Barcellona annuncerà questouno dei rinnovi più attesi per i tifosi blaugrana: si tratta del giovane centrocampista, che resterà in Catalogna per le prossime cinque stagioni. Oltre all’adeguamento dell’ingaggio, il canario vedrà aumentare anche la sua clausola rescissoria, già importantissima. Lo riporta il quotidiano Sport, secondo il quale è in programma una conferenza stampa questo, nella quale il giocatore spiegherà i dettagli del suoal 30 giugno. Foto: Twitter Barcellona L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

