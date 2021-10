Dal Grande Fratello al Senza veli | a 44 anni Roba incendiaria | la riconoscete? | Foto

Dal Grande Fratello al topless, a 44 anni. Roba incendiaria: la riconoscete? | Foto (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Vi ricordate Marina La Rosa del Grande Fratello? Ora ricompare (sui social). E già si parla di svolta sexy. L'ex gieffina fa una gita in barca con panorami mozzafiato e poi condivide con i followers una riflessione sull'amore. Spunta anche uno scatto in Senza veli molto piccante. “Chissà se anche a voi capita di domandarvi dove vada a finire l'amore sprecato", chiede ai suoi follower. "Ma l'amore non si spreca e non si perde, non si è mai perduto", scrive. Poi spunta il commento di Salvo Veneziano, ex concorrente del Grande Fratello. “Io mi stavo facendo un'altra domanda", scrive. Lei sorride. Sottile gioco della seduzione che coinvolge tutti i followers. Molti, negli ultimi tempi, si erano chiesti che fine avesse fatto Marina, che dopo un ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Vi ricordate Marina La Rosa del? Ora ricompare (sui social). E già si parla di svolta sexy. L'ex gieffina fa una gita in barca con panorami mozzafiato e poi condivide con i followers una riflessione sull'amore. Spunta anche uno scatto inmolto piccante. “Chissà se anche a voi capita di domandarvi dove vada a finire l'amore sprecato", chiede ai suoi follower. "Ma l'amore non si spreca e non si perde, non si è mai perduto", scrive. Poi spunta il commento di Salvo Veneziano, ex concorrente del. “Io mi stavo facendo un'altra domanda", scrive. Lei sorride. Sottile gioco della seduzione che coinvolge tutti i followers. Molti, negli ultimi tempi, si erano chiesti che fine avesse fatto Marina, che dopo un ...

