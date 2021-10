Da riforma ammortizzatori a sicurezza, le incognite del lavoro (Di mercoledì 13 ottobre 2021) (Teleborsa) – “In queste ore ci sarà un tavolo tecnico su istanza del Sindacato in cui proveremo a costruire insieme al Ministero della Salute risposte sull’applicazione” del Green Pass. Lo ha detto il Ministro del lavoro e delle Politiche sociali, Andrea Orlando, nel corso di un’iniziativa sul welfare promossa dalla Inas-Cisl. Sulla riforma degli ammortizzatori sociali “credo che in Legge di Bilancio ci sarà una riposta. C’è una discussione in corso ed un tema di costi ma credo che dobbiamo mantenere l’obiettivo, cioè di avere un sistema che seppur differenziato abbia un’impostazione universalistica“. “C’è una preoccupazione perchè stiamo affrontando un passaggio delicato, la preoccupazione è per il virus non per il Green pass. E’ un passaggio complesso che può avere contraddizioni credo che ci si debba fare tutti carico della ... Leggi su quifinanza (Di mercoledì 13 ottobre 2021) (Teleborsa) – “In queste ore ci sarà un tavolo tecnico su istanza del Sindacato in cui proveremo a costruire insieme al Ministero della Salute risposte sull’applicazione” del Green Pass. Lo ha detto il Ministro dele delle Politiche sociali, Andrea Orlando, nel corso di un’iniziativa sul welfare promossa dalla Inas-Cisl. Sulladeglisociali “credo che in Legge di Bilancio ci sarà una riposta. C’è una discussione in corso ed un tema di costi ma credo che dobbiamo mantenere l’obiettivo, cioè di avere un sistema che seppur differenziato abbia un’impostazione universalistica“. “C’è una preoccupazione perchè stiamo affrontando un passaggio delicato, la preoccupazione è per il virus non per il Green pass. E’ un passaggio complesso che può avere contraddizioni credo che ci si debba fare tutti carico della ...

