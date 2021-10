Da Bologna a Genova farmacie già full: tamponi prenotati fino a dicembre (Di mercoledì 13 ottobre 2021) A 48 ore dall’obbligo di esibizione del Green Pass nei luoghi di lavoro è già caos tamponi nelle farmacie. In Liguria, ad esempio, secondo Federfarma, moltissime persone hanno prenotato le sedute per i temponi da oggi fino a dicembre considerando di investire circa 450 euro, al netto delle piccole agevolazioni sui ‘pacchetti’ che vengono applicate da talune farmacie. Code si registrano anche per i vaccini. Record per una farmacia di Sestri Ponente che ieri ha raggiunto i 10 mila sieri inoculati, 200 nelle ultime 24 ore. Anche a Bologna le agende delle farmacie sono già piene di appuntamenti fino a dicembre e a Napoli si è vista un’impennata di richieste per sottoporsi a tamponi in vista dell’entrata in vigore ... Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 13 ottobre 2021) A 48 ore dall’obbligo di esibizione del Green Pass nei luoghi di lavoro è già caosnelle. In Liguria, ad esempio, secondo Federfarma, moltissime persone hanno prenotato le sedute per i temponi da oggiconsiderando di investire circa 450 euro, al netto delle piccole agevolazioni sui ‘pacchetti’ che vengono applicate da talune. Code si registrano anche per i vaccini. Record per una farmacia di Sestri Ponente che ieri ha raggiunto i 10 mila sieri inoculati, 200 nelle ultime 24 ore. Anche ale agende dellesono già piene di appuntamentie a Napoli si è vista un’impennata di richieste per sottoporsi ain vista dell’entrata in vigore ...

Advertising

bulgi81 : @enricoI00 Sopra i 60 ci sono Milano e Roma Sopra i 50 Napoli e Bari Sopra i 40 Firenze e Torino Sopra i 30 Messina… - andrea_82b15 : Esempio stupido: modernizzare Firenze, SanSiro, Bologna, Napoli, Stadio Olimpico, Verona, Genova non sarebbe na cat… - _pepp8 : @enricoI00 Nei 40 k rientrano J stadium e Franchi, 30k ci sono Bologna, Genova, credo Verona, Palermo.. poi ci sono… - M_Lanzillotta : RT @FmMosca: CHIEDO È troppo importante. Dove mi conviene andare secondo Voi il 15 per la protesta #NoGreenPass? Torino Trieste Genova Mi… - AL15619273 : RT @FmMosca: CHIEDO È troppo importante. Dove mi conviene andare secondo Voi il 15 per la protesta #NoGreenPass? Torino Trieste Genova Mi… -