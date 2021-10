Da bambino era attaccatissimo alla mamma, oggi fa divertire tutta Italia: ecco chi è (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Il bimbo legatissimo alla mamma che vediamo in foto è diventato uno dei comici più apprezzati del nostro Paese. ecco chi è Così come tutti i bambini, anche il personaggio immortalato nella foto è stato fortemente legato a sua madre, la quale non ha mai fatto mancare l’amore e l’affetto nei suoi confronti. Al giorno L'articolo proviene da CheSuccede.it. Leggi su chesuccede (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Il bimbo legatissimoche vediamo in foto è diventato uno dei comici più apprezzati del nostro Paese.chi è Così come tutti i bambini, anche il personaggio immortalato nella foto è stato fortemente legato a sua madre, la quale non ha mai fatto mancare l’amore e l’affetto nei suoi confronti. Al giorno L'articolo proviene da CheSuccede.it.

Advertising

Sw4gPenguin91 : comunque ve l’ho mai detto che il muro di camera mia è disegnato???? era un lontano capodanno e sto bambino ha voluto… - A5359201 : RT @OrphanetIT: Una vita tra medicina e scienza. Valerio Nobili, dell'Ospedale Bambino Gesù, lascia un grande vuoto. Non era solo un gran… - Bennu987 : @Origamilabile Stamattina ancora non c'era quello... Però c'erano quelli del 'e alla vita del bambino chi ci pensa?… - SinclairVRH : Un afroamericano paraplegico è stato trascinato per i capelli fuori dall'auto e tenuto fermo a terra da alcuni agen… - mariisxv : spoiler: non era l’ennesimo bambino -