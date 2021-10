Curling | Ulrik Schmidt si dimette da DT dell’Italia Azzurri senza tecnico alla vigilia di Europei e preolimpico

(Di mercoledì 13 ottobre 2021)ha rassegnato le dimissioni dal ruolo di Direttoredelle Nazionali Italiane di. La FISG ha accettato la decisione presa daldanese. Dopo due anniguida degli(aveva firmato un triennale nell’agosto 2018), il 59enne non seguirà le nostre formazioni negli imminenti appuntamenti autunnali: glia Lillehammer (20-27 novembre) e il torneo di qualificazione alle Olimpiadi Invernali di Pechino 2022 (5-18 dicembre a Leeuwarden). La Federghiaccio ha ringraziato“per l’impegno, la professionalità e il lavoro svolto negli ultimi due anni a supporto della crescita dell’intero movimento italiano e gli augura le migliori fortune per il suo futuro”. Al momento il ...

