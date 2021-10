Curb Your Enthusiasm 11 | il trailer della nuova stagione della comedy

(Di mercoledì 13 ottobre 2021) Ildi11 svela alcune delle guest star che appariranno nei nuovi episodiserie di Larry David.11 arriverà su HBO domenica 24 ottobre e ildelle puntate inedite regala molte scene divertenti e svela alcune delle guest starserie. Nel video il protagonista è alle prese con cene, elezioni alla carica di sindaco, nuovi problemi, ritardi causati dal traffico e morte. L'undicesimadipotrà contare sull'apparizione di star come Patton Oswalt, Vince Vaughn, Jon Hamm, Seth Rogen e Lucy Liu. La serie ha come star Larry David in ...

Freeridge: Il cast e la trama dello spin - off di On My Block I volti sono quelli di Bryana Salaz ( Team Kaylie ), Keyla Monterroso Mejia (Enthusiasm ), Ciara Riley Wilson (LA's Finest ) e ...Cheryl Hines (Enthusiasm), Jessie Ennis (Mythic Quest), Mae Martin (Feel Good), Margaret Cho (Drop Dead Diva), Santiago Cabrera (Salvation, Star Trek: Picard) e Shohreh Aghdashloo (The ...Il trailer di Curb Your Enthusiasm 11 svela alcune delle guest star che appariranno nei nuovi episodi della serie di Larry David. Curb Your Enthusiasm 11 arriverà su HBO domenica 24 ottobre e il trail ...