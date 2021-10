Cuori, la nuova fiction di Rai1: la trama del nuovo prodotto con Daniele Pecci (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Domenica 17 ottobre 2021 prende il via su Rai 1 Cuori, la nuova fiction che vanta una coproduzione Rai fiction e Aurora TV Banijay, con l’aiuto del Centro di Produzione Rai di Torino ed il sostegno di Film Commission Torino Piemonte, che racconta la storia di un gruppo di medici della Torino negli ’60 che grazie alle loro gesta rivoluzionarono la allora nascente branca della cardiochirurgia, sperimentando nuove tecniche e sfidando ogni giorno i limiti della scienza allora noti. Diretta da Riccardo Donna, vanta tra i protagonisti Daniele Pecci, Matteo Martari e Pilar Fogliati nei panni dei geniali medici dell’ospedale Molinette di Torino. Cuori: la trama della nuova fiction di ... Leggi su thesocialpost (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Domenica 17 ottobre 2021 prende il via su Rai 1, lache vanta una coproduzione Raie Aurora TV Banijay, con l’aiuto del Centro di Produzione Rai di Torino ed il sostegno di Film Commission Torino Piemonte, che racconta la storia di un gruppo di medici della Torino negli ’60 che grazie alle loro gesta rivoluzionarono la allora nascente branca della cardiochirurgia, sperimentando nuove tecniche e sfidando ogni giorno i limiti della scienza allora noti. Diretta da Riccardo Donna, vanta tra i protagonisti, Matteo Martari e Pilar Fogliati nei panni dei geniali medici dell’ospedale Molinette di Torino.: ladelladi ...

Advertising

VelvetMagIta : #Cuori, un nuovo ‘medical drama’ nostrano, dal 17 ottobre su Rai1 #VelvetMag #Velvet - MontiFrancy82 : Domenica 17 ottobre su Rai 1 prende il via la nuova serie #cuori con #PilarFogliati #DanielePecci #MatteoMartari Le… - SMSNEWSOFFICIAL : Domenica 17 ottobre su Rai 1 prende il via la nuova serie #Cuori con #PilarFogliati #DanielePecci #MatteoMartari Le… - torinotoday : #cinema #film #Torino #setcinematografico #riprese #regia Torino torna nuovamente protagonista sul piccolo scherm… - CatelliRossella : Evvai con le fiction; poi non lamentatevi del calo degli ascolti in prime time, Avete stufato. Ecco Cuori la nuova… -