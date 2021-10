Cuba accusa gli Stati Uniti di attuare politiche che incoraggiano la defezione degli atleti

Leggi su oasport

(Di mercoledì 13 ottobre 2021) Le autoritàne hannoto glidi applicareche favoriscono le defezionisportivi dell’isola, come accaduto ai recenti Campionati Mondiali Under 23 di baseball. Diverse testate della stampa occidentale hanno riportato la notiziaundici giocatorini che hanno disertato nel corso dei recenti Campionati Mondiali di baseball Under 23, tenutisi in Messico tra il 23 settembre ed il 2 ottobre. Dal punto di vista sportivo, il titolo è andato alla squadra del Venezuela, che ha superato per 4-0 i padroni di casa, mentre la compaginena, nonostante le suddette defezioni da parte di quasi metà della propria rosa, ha concluso ad un più che onorevole quarto posto, superata dalla Colombia nella finale ...