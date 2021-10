Crisi dei chip: Apple potrebbe ridurre la produzione degli iPhone (Di mercoledì 13 ottobre 2021) Apple sembrerebbe esser costretta a ridimensionare la propria produzione a causa della Crisi dei semiconduttori che sta colpendo il settore in particolar modo il settore tech, ma anche quello automobilistico. Il taglio riguarderebbe proprio il mondo degli iPhone 13. (Photo by Spencer Platt/Getty Images)Anche l’azienda di Cupertino sta facendo i conti con la cosiddetta Crisi dei chip. Ad oggi, sono molte le aziende che hanno dovuto annunciare un calo della produzione a causa della carenza di chip – uno dei casi più eclatanti, oltre a quelli del settore automobilistico, è quello di casa Sony e della produzione della Playstation 5. Ritardi eclatanti e grande domanda, hanno messo in Crisi molte aziende. ... Leggi su ck12 (Di mercoledì 13 ottobre 2021)sembrerebbe esser costretta a ridimensionare la propriaa causa delladei semiconduttori che sta colpendo il settore in particolar modo il settore tech, ma anche quello automobilistico. Il taglio riguarderebbe proprio il mondo13. (Photo by Spencer Platt/Getty Images)Anche l’azienda di Cupertino sta facendo i conti con la cosiddettadei. Ad oggi, sono molte le aziende che hanno dovuto annunciare un calo dellaa causa della carenza di– uno dei casi più eclatanti, oltre a quelli del settore automobilistico, è quello di casa Sony e delladella Playstation 5. Ritardi eclatanti e grande domanda, hanno messo inmolte aziende. ...

